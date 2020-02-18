نقيب الصحفيين: "هيكل" ترك علامات كبرى في تاريخ الصحافة المصرية

القاهرة - أ ش أ:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل ترك علاماته الكبرى في تاريخ الصحافة المصرية.

وأوضح رشوان خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بنقابة الصحفيين لإطلاق كتاب "اليوميات" الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل هيكل أن ما أشيع عن هيكل من أنه بنى صحافته وسمعته على علاقته برأس الدولة غير صحيح، فهو قضى في المهنة 8 سنوات قبل ثورة 52، وبدأت علاقته مع رأس الدولة بعد ذلك، وقضى 46 عامًا في معظمها كان مناوئًا لرأس الدولة، وبقي هو وغابت رؤوس الدول، وفقا لتعبيره.

وأشار إلى أن هيكل كان كاتبًا كبيرًا وقارئا أكبر، فكان كالسفينة التي ترسو على غاطس عميق من القراءات الطويلة، ولا يمكن للصحفي أن يكون كاتبًا أو راسيًا في محيطات العلم والمعلومات، إلا وإن كان قارئا في الأساس.

وقال رشوان إن الدرس الأول الذي علمه هيكل لتلاميذه في الصحافة هو "اقرأ قبل أن تكتب، وبعد أن تكتب إقرأ ما كتبت فتقرأ مرة أخرى".

وتابع: "كان هيكل دائمًا منتظم القراءة، وكثيف الاطلاع بشكل يومي، وتفوق قراءته ما يقوم به من كتابة، وهذا درس من رجل ترك وسيظل يترك علاماته الكبرى في تاريخ الصحافة المصرية."

وأكد رشوان أن هيكل فرض نفسه بكتاباته، وسيظل مثالا يُحتذى في القراءة قبل الكتابة، موجهًا الشكر لدار أخبار اليوم على إصدار الكتاب، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى ان صدور الكتاب عن "اخبار اليوم" يؤكد أن هيكل ليس ابنا لمؤسسة بعينها، ولكنه تجاوز كل المؤسسات، حتى أصبح "صاحب السمو في بلاط صاحبة الجلالة".

شارك في الاحتفالية الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والأديب يوسف القعيد، والإعلامية الحديدى وأديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه، وزوجته هدايت تيمور. ​