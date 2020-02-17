أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بعض المناطق من القاهرة شهدت سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خاصة القاهرة الجديدة والشروق والعاصمة الإدارية.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق الداخلية في القاهرة سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، وتستمر على مدار اليومين المقبلين تكون من خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار أيضًا على السواحل الشمالية والوجة البحري.

وأشار شاهين، إلى أن وجود انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بمقدار 3 درجات، وتستمر على هذا المعدل حتى الأربعاء المقبل، كما يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق ما يزيد الإحساس بالبرودة.

وتابع: "وصلت درجات الحرارة على القاهرة 18 - 13، السواحل الشمالية 18 - 12، جنوب سيناء 23 - 13، شمال الصعيد 21 - 9، جنوب الصعيد 24 - 11.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات، أن التحسن النسبي في الأحوال الجوية يبدأ يوم من الخميس المقبل، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.​