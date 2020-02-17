حدث ليلاً| تحرش ينتهي بكارثة وموقف الحكومة والبرلمان من مطربي المهرجانات



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

فيديو مشاركة الرئيس السيسي في جنازة قائد القوات الجوية الأسبق

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجنازة العسكرية للراحل الفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

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متحدث البرلمان يعلق على منع مطربي المهرجانات من الغناء

قال رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم البرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، إنه تواصل مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها النقابة لمواجهة الإسفاف والتدني الذي يعد بمثابة حرب بالغة الخطورة لتزييف وعي وذوق الشعب المصري.

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وزير الإعلام عن أغاني المهرجانات: يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح حتى لو كان لها متابعين أو مهتمين، مشددًا على أن دور الإعلام نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام.

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بمئات الملايين.. وزير السياحة يكشف طبيعة الأعمال الجارية حول المتحف الكبير

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن خطة التنمية وطبيعة الأعمال الجارية حول المتحف المصري الكبير.

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"تطوير المناطق العشوائية" تكشف عن تفاصيل مدينة العمال بالمنيا

كشف نيازي مصطفى، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة المنيا، عن تفاصيل تطوير مدينة العمال والقضاء على العشوائية في هذه المنطقة.

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الليلة الأخيرة في الحجر الصحي.. كيف استعد المحتجزين للعودة إلى منازلهم؟

بدأت فاتن علي، إحدى المحتجزين بالحجر الصحي في مطروح، بلملمة أغراضها. حزمت حقائبها واستعدت رفقة أطفالها للرحيل مع انتهاء آخر أيام المدة التي خصصتها وزارة الصحة للحجر الصحي.

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الخارجية: سفارتنا في الصين مستمرة في تقديم الخدمات لرجال الأعمال والمستوردين

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القسم القنصلي بسفارة جمهورية مصر العربية في الصين، مستمر في تقديم خدماته إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين.

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محاولة تحرش بطالبة في كفر الشيخ تنتهي بكارثة (صور)

على أحد أسرة قسم العظام في مستشفى كفر الشيخ العام، ترقد الطالبة بالصف الثالث الثانوي هيام محمد الشربيني، تعاني كسورًا مضاعفة في الفخذ، بعد أن صدمها تروسيكل يقوده شابين.

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أول تحرك برلماني حول استغلال بعض المعلمين لدرجات أعمال السنة

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول استغلال بعض المعلمين، لدرجات أعمال السنة، كوسيلة للضغط على الطلاب وأولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية.

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"ننسق مع الصحة باستمرار لرعاية الطلاب".. وزير التعليم مطمئنًا أولياء الأمور

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة للمديريات التعليمية؛ ومنها للمدارس، لتوعية الطلاب بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، والتشجيع على النظافة الشخصية.

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الصحة السعودية: خلو الطلاب السعوديين القادمين من ووهان من كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، قبل أسبوعين، وخلوهم من فيروس كورونا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية، التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر الأحد، سليمة.

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حركة شيعية عراقية تهدد واشنطن بالرد لمقتل سليماني والمهندس

هددت حركة "النجباء" الشيعية المسلحة في العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، متعهدة بالرد على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقائد حركة حزب الله العراقي أبو المهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق، يناير الماضي.

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الصين تعلن تراجع نسبة الحالات الحرجة المصابة بالكورونا

أعلنت السلطات الصينية، تراجع نسبة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

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