فيديو مشاركة الرئيس السيسي في جنازة قائد القوات الجوية الأسبق

كتب- أسامة علي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجنازة العسكرية للراحل الفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

وحضر الجنازة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وقدم الرئيس السيسي العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.

وتخرج الفقيد في الكلية الجوية عام 1956، وشغل عدة مناصب من بينها قائد أحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996، واشترك في جميع حروب مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973، وحصل أوسمة وأنواط عسكرية عديدة؛ تقديرًا لدوره وأعماله البطولية الخالدة.