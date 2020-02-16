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"ذكور وإناث".. "القومية للإنتاج الحربي" تعلن عن حاجتها لمهندسين تخصصات مختلفة

01:02 م الأحد 16 فبراير 2020
"ذكور وإناث".. "القومية للإنتاج الحربي" تعلن عن حاجتها لمهندسين تخصصات مختلفة

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كتب - محمد سامي:

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن حاجتها لوظائف هندسية تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - كيمياء)، طبقًا للشروط التالية:

1 ـ أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

2 ـ ألا يزيد السن عن 30 عامًا في أول مارس 2020.

3 ـ يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

4 ـ يقبل العمل في جميع محافظات الجمهورية.

5 ـ يكون تقدير التخرج بدرجة "جيد" على الأقل.

6 ـ يجتاز اختبارات التقييم اللازمة.

7 ـ يكون التأهيل العلمي والمواصفات الفينة طبقًا للموضح بالنموذج المرفق.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم اعتبارًا من 16 وحتى 27 فبراير الجاري، عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت أن قواعد الاختيار تتم طبقا لما يلي:

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ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrTRBNAABEaGT-ieplOtZNFL7vc9EHN2n_HBmqimU2k2VvJQ/viewform

الهيئة القومية للإنتاج الحربي وظائف فرص عمل

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