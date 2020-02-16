أمطار غزيرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس فترة التقلبات الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل تشهد أغلب الأنحاء حالة من التقلبات الجوية، حيث تبدأ بنشاط الرياح النسبي على أغلب المناطق ما يزيد الإحساس بالبرودة.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الأحد، يوجد فرص سقوط أمطار اليوم على مناطق من السواحل الشمالية تكون أكثر غزارة، بينما تقل شدة الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء تكون من خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة الومية.

وتابع: "يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ونحن ما زلنا في الأجواء الشتوية، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 18 - 10، والسواحل الشمالية 18 -10، جنوب سيناء 25 - 13، شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 22 وحتى 25 نهارا ومن 9 وحتى 12 ليلا.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات، باستمرار إرتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، وعدم الانخداع في حالة الجو خلال فترة النهار، حيث تكون الشمس أكثر سطوعا، لكن تعودة البرودة الشديدة مع بداية فترة الليل.

وأشار إلى أن الشبورة المائية ستكون أقل كثافة خلال الأيام المقبلة، حيث ظهرت أمس السبت بشكل كثيف نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية المتمثل في زيادة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.​