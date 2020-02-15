وزارة الصحة تكشف عن مصير أول حالة كورونا في مصر داخل "مستشفى العزل"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن حالة الأجنبي الحامل لفيروس كورونا المستجد مستقرة حالياً، ولا يعاني من أية أعراض.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا، أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأضاف مجاهد، في تصريحات لمصراوي، أنه تم نقل الشخص المصاب عبر سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله، موضحا أنه سيظل في مستشفى العزل لحين التأكد بشكل كامل من سلامته، وإظهار سلبية العينات التي يتم سحبها منه.

وأوضح أنه يجري متابعة الحالة بصفة مستمرة، عبر الفرق الطبية الوقائية المدربة والمجهزة في مستشفى العزل المخصص للحالات.

وفي وقت سابق، كشف مصدران طبيان لمصراوي، أنه تم نقل الشخص الأجنبي وهو صيني الجنسية، إلى مستشفى النجيلة بمطروح، والذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال خالد مجاهد، إنه تم إجراء "عزل ذاتي في منطقة السكن للمخالطين للحالة، وهذا أمر يحدث في كل دول العالم وتجربة ناجحة جدا، بجانب متابعتهم عبر الفرق الصحية".

وأشار إلى سلبية العينات التي تم سحبها من المخالطين للشخص الأجنبي، على أن يخضعوا للعزل لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض"، ومتابعتهم دوريًا كل 8 ساعات ويتم إعطاؤهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها.

كما تم تعقيم المبنى الذى كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها، مشددا على أن كل الإجراءات الوقائية تتم تحت إشراف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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