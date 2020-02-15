وكيل نقل النواب: نقص أعداد الأطباء البيطريين يهدد الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلح الأراضي السيد قصير، حول ضرورة فتح باب التعيين لأطباء بيطريين لسد العجز فى عدد من القطاعات المختلفة المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطرى، مشيرا إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين يتم صرفه في وزارة الصحة كعلاج للمرضى، وفي المقابل يهدر الثروة الحيوانية.

وأوضح أن نقص الأطباء البيطريين يمثّل أزمة تهدد الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، وأن عدم تعيين الأطباء البيطريين ظاهرة بدأت منذ عام 1995 وهو الأمر الذي أدى لتراجع أعدادهم بصورة ملحوظة داخل العديد من القطاعات، في الوقت الذي من المفترض فيه أن يتم فرض الرقابة على المنتجات الحيوانية المختلفة والتي يظهر بها الكثير من الفساد بين الوقت والآخر.

وطالب النائب بفتح الباب لتعيين أطباء بيطريين جدد، علما أن الأعداد التى يتم تخريجيها سنويا ليست كبيرة ولا تتخطي الـ3 آلاف و300 طبيب بيطري، من 19 كلية للطب البيطري.​