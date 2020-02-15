وسط هتافات "تحيا مصر".. شعراوي يفتتح تطوير نفق المشاة بميدان الجيزة

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق المشاة بميدان الجيزة بحضور محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه لخدمة المواطنين وتسهيل المرور بميدان الجيزة، خاصة كبار السن.

وقال شعراوي، خلال الافتتاح، إنه سيتم توفير مراقبة بالنفق بالكامل من خلال 16 كاميرا مراقبة، حيث أعرب عدد من المواطنين المترددين على منطقة ميدان الجيزة عن سعادتهم بافتتاح النفق والذي يساعدهم على الانتقال والحركة اليومية لهم مرددين هتافات "تحيا مصر".

واستمع الوزير شعراوي، إلى شرح من محافظ الجيزة عن أعمال تطوير النفق وشملت معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضها للعوامل الجوية إضافة إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والري بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أي عيوب موجودة بها.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظةتعاقدت مع شركة أمن ونظافة على مدار 24 ساعة، كما تم التعاقد مع شركة لصيانة السلالم الكهربائية وتعيين أفراد أمن على السلالم لمنع تخريبها.