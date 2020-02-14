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مفتي الجمهورية يدين تفجير مدرسة في أفغانستان

07:56 م الجمعة 14 فبراير 2020
مفتي الجمهورية يدين تفجير مدرسة في أفغانستان

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الدنيئة التي نفذتها جماعة إرهابية بتفجير مدرسة بإقليم "قندوز" شمالي أفغانستان؛ مما أسفر عن مصرع خمسة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له اليوم- أن جماعات التطرف والإرهاب تعادي العلم والمتعلمين، وتسعى لنشر الجهل والفساد الفكري في المجتمعات حتى تكون لقمة سائغة لفكرها المتطرف والمحترف.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أفغانستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا والمصابين داعيًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم وأن يشفي المصابين شفاءً لا يغادر سقمًا.

شوقي علام أفغانستان الإرهاب

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