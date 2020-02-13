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قريبًا.. دورات تدريبية للعاملين في المطاعم السياحية بجنوب سيناء

09:47 م الخميس 13 فبراير 2020
قريبًا.. دورات تدريبية للعاملين في المطاعم السياحية بجنوب سيناء

اللواء خالد فودة

كتب- يوسف عفيفي:

اتفقت غرفة المنشآت السياحية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على إقامة دورات تدريبية قريبًا، لجميع المطاعم السياحية والخاضعة لإشراف المحليات بالمحافظة، تتناول سلامة الغذاء والأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والإجراءات الاشتراطية لسلامة الغذاء، وصولاً إلى شرح مستفيض عن نظام "الهاسب"، وهو تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، ونظم التمييز والتتبع والسحب والإستدعاء، كذلك متطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء.

وقال عادل المصري رئيس الغرفة، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاق تم اليوم خلال لقاءه بمحافظ جنوب سيناء بمكتب المحافظة بالقاهرة، بعد تدخل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية بمختلف أنواعها للوافدين ورواد المطاعم والكافتيريات السياحية.

وتطرق اللقاء إلى تحقيق المزيد من التعاون بين الغرفة والمحافظة، بما يضمن سلامة وأمان الغذاء المقدم للسائحين، وذلك عبر تنظيم وإقامة العديد من ورش العمل والدورات التوعوية والتدريبية للمديرين والعاملين بالمطاعم بجميع أنحاء المحافظة، خاصة التي تستعرض إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي "السياحي، والشعبي"، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والأجنبي، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق مع المحافظين، خصوصًا المحافظات السياحية، للارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية المقدمة للمصريين والأجانب.

خالد فودة جنوب سيناء دورات تدريبية

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