موديل 2010 فأعلى.. 3 شروط لتشغيل سيارات الأجرة خط (المرج - العلمين)
12:05 م الخميس 13 فبراير 2020
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء منيب العزب، مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم، الشروط التي يجب اتباعها لمن يريد تشغيل سيارة أجرة خط (المرج - العلمين).
ونص القرار الصادر اليوم الخميس، أنه على جميع سائقي ومالكي السيارات الراغبة في تشغيل سياراتها -أول مرة- للعمل على خط (المرج - العلمين) يرجى اتباع التعليمات الآتية:
1- رخصة تسيير سارية.
2- موديل السيارة لا يقل عن عام 2010
الخبر التالى:"الزراعة" تصدر توصياتها لمكافحة آفات ثمار النخيل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
475
-
164
-
89
-
84
-
64
-
64
-
59
-
58
-
49
-
38
-
29
-
29
-
26
-
22