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موديل 2010 فأعلى.. 3 شروط لتشغيل سيارات الأجرة خط (المرج - العلمين)

12:05 م الخميس 13 فبراير 2020
موديل 2010 فأعلى.. 3 شروط لتشغيل سيارات الأجرة خط (المرج - العلمين)

سيارات الاجرة - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء منيب العزب، مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم، الشروط التي يجب اتباعها لمن يريد تشغيل سيارة أجرة خط (المرج - العلمين).

ونص القرار الصادر اليوم الخميس، أنه على جميع سائقي ومالكي السيارات الراغبة في تشغيل سياراتها -أول مرة- للعمل على خط (المرج - العلمين) يرجى اتباع التعليمات الآتية:

1- رخصة تسيير سارية.

2- موديل السيارة لا يقل عن عام 2010

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سيارات الأجرة المرج العلمين

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