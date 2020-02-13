موديل 2010 فأعلى.. 3 شروط لتشغيل سيارات الأجرة خط (المرج - العلمين)

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء منيب العزب، مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم، الشروط التي يجب اتباعها لمن يريد تشغيل سيارة أجرة خط (المرج - العلمين).

ونص القرار الصادر اليوم الخميس، أنه على جميع سائقي ومالكي السيارات الراغبة في تشغيل سياراتها -أول مرة- للعمل على خط (المرج - العلمين) يرجى اتباع التعليمات الآتية:

1- رخصة تسيير سارية.

2- موديل السيارة لا يقل عن عام 2010