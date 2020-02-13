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"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مسؤول حكومي من جزائرية

11:37 ص الخميس 13 فبراير 2020
"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مسؤول حكومي من جزائرية

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 55 لسنة 2020، بشأن الإذن لمحمد حسانين إسماعيل، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم، المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

نُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 7 والصادر بتاريخ 13 فبراير 2020.

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الرئيس السيسي زواج مسؤول قرار جمهوري

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