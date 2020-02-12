"شركات السياحة" تعتمد التشكيل الجديد لغرفة الإسكندرية وغدا أول اجتماع

كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية برئاسة على المانسترلي رئيس لجنة التدريب بالغرفة.

وبحسب بيان اليوم، ضم التشكيل الجديد بالإسكندرية، في عضوية مجلس الإدارة كل من محمد أحمد عزت وحسام الحلو ومحمد عزت محمد، وأحمد السيد، وإيهاب الجندي وماخي جافالاس ومريم جندي، ومحمد يوسف، وإسلام رشاد، وأسامة قناوي، وأيمن على النحراوي.

وعقب تعيينه رئيسا لغرفة شركات السياحة بالإسكندرية لفترة جديدة، وجه على المانسترلي، الشكر لحسام الشاعر، ومجلس إدارة الغرفة على تكليفه برئاسة الغرفة بالإسكندرية.

وأكد المانسترلي، أن هذا القرار جاء بعد تقديم المجلس السابق، جهد كبير من خدمات للشركات السياحية بالإسكندرية وتنشيط الحركة السياحية والتنسيق مع محافظة الإسكندرية في دعم وتنمية الحركة السياحية بالثغر طوال الفترة الماضية.

وأوضح أن المجلس الجديد يتميز بكفاءات وخبرات متنوعة قادرين من خلال العمل المشترك وروح التعاون وضع الإسكندرية وشركاتها ضمن أكبر المدن الجاذبة للسياحة.

وأشار إلى المجلس الجديد، سيعقد أول اجتماع برئاسته غدا الخميس، لاختيار نائب الرئيس وأمين الصندوق ورؤساء اللجان وتشكيل هيئة المكتب وبحث أهم الموضوعات المتعلقة بتطوير عمل شركات السياحة خلال الفترة القادمة.