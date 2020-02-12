اليوم.. ختام المسابقة العالمية للقرآن ووزير الأوقاف: فوز كاسح للمصريين

كتب - محمود مصطفى:

تختتم في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم، التي عقدت بأحد فنادق القاهرة، على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 86 متسابقا من 64 دولة حول العالم، في أربعة فروع.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المتسابقين المصريين حققوا تفوقًا كاسحًا في الفروع التي اشتركوا بها بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفازوا بالمركز الأول والثاني في الفرعين الأول والثاني والرابع، وفاز أربعة متسابقين آخرين من كل من : الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراك التي حققوها بعد العشرة الأوائل.

وأضاف في بيان له الأربعاء، أن مصر لم تشترك في الفرع المخصص للدول الأفريقية، لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة.

وأشار إلى أن نتيجة المسابقة تبشر بجيلا واعدا من القراء المصريين، يتربع على عرش التلاوة، ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار، مؤكدا أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم، وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين.

وقال وزير الأوقاف، إن مصر بلد وأهل القرآن وستظل، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وفي خدمة القرآن وأهله، وأن يرزقنا بركته في الدنيا وشفاعته وشفاعة حبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كاشفاً أنه سيتم إعلان النتيجة رسميًا على الهواء مباشرة في السادسة من مساء اليوم.

وشدد على أن المسابقة التي استمرت أربعة أيام عقدت وسط تحكيم دولي نزيه وشفاف، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف، ومحكمين من مصر و الأردن وفلسطين وروسيا.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، رمضان المقبل.