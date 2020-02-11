برلماني: معدات مركز البحوث الزراعية بالزقازيق "متهالكة"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وزير الزراعة بتشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة 82 فدان، تابعة لمركز البحوث الزراعية بكفر حمام بالزقازيق، لتخصيصها للمنفعة العامة للمحافظة.

وقال "أباظة"، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة، إن محافظة الشرقية تشهد زيادة كبيرة في عدد السكان حيث يصل عددهم إلى 9 ملايين مواطن، مما أدى إلى حاجاتهم لخدمات عديدة ، في الوقت الذى أصبح لا يوجد فيه أي أماكن خالية لإقامة أماكن خدمية بالمحافظة.

وأشار إلى انه تقدم بطلب سابق لمحافظ الشرقية بتخصيص تلك المساحة لإنشاء مبانى حكومية خدمية عليها ، وردت وزارة الزراعة على طلب المحافظ بان تلك الأرض يتم استغلالها فى البحوث الزراعية ، مما دقع النائب لعرض صور من داخل مركز البحوث تشير إلى وجود معدات منذ عام 1950 ولا تصلح لأى أبحاث .

وطالب بضرورة تشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة الجدوى الفعلية من الإبقاء على تلك الأرض لصالح مركز البحوث الزراعية.​