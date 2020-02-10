بعد واقعة "حمار قطار الأقصر".. 5 طرود محظور نقلها عبر السكة الحديد



كتب– أسامة علي:

أثارت واقعة ركوب "حمار" إحدى عربات قطار في محافظة الأقصر، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت هيئة السكة الحديد الواقعة إلى التحقيقات، التي أكدت أن الراكب صعد للقطار ومعه الدابة، وتشاجر مع كمسارية القطار، وعلى الفور تم إخطار شرطة النقل والمواصلات، وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر.

وتحظر هيئة السكة الحديد، نقل عدة طرود عبر جميع القطارات، سواء النوم أو المكيفة والمطورة والمميزة، إعمالًا بالفقرتين 1و2 من الفقرة السادسة بلائحة "نقل المستعجل".

وتشمل هذه الطرود بحسب بيانات صادرة عن الهيئة، التالي..

1- الأصناف القابلة للالتهاب.

2- البضائع الخطرة

3- المفرقعات

4- البضائع الضارة والسامة

5- حيوانات غير أليفة.

وتنص اللائحة على أنه في حالة ضبط أي راكب يحمل هذه الطرود، فيتم تسليمه إلى شرطة القطار، إن وجدت، بأول محطة بها نقطة شرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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