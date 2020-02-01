وزير الاتصالات: 6 مليارات جنيه للقضاء على مقولة "السيستم واقع"

وزير الاتصالات: إطلاق خدمات إلكترونية جديدة في النصف الأول من 2020

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كتبت- ميرا إبراهيم:

​تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات إن الوزارة ستنفق 6 مليارات جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت، والقضاء على مقولة " السيستم واقع"، مضيفًا أن ضمان جودة الخدمات وسرعتها، أهم أهداف الوزارة في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التي عقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، بحضور وزير الاتصالات.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، والعامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق والقيادي بالحزب، وفخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وأضاف طلعت، أنه في عام 2019، تأسست 1500 شركة جديدة، في مجال رعاية الإبداع، واحتلت مصر المركز الأول في قدرتها على جذب الاستثمارات، حيث ذهبت 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا لمصر.