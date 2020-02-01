حسام نايل: نهاية السياسة التمثيلية ألهمني كتابة "الساحة والبرج"

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور حسام نايل، مترجم كتاب "الساحة والبرج.. الشبكات والسلطة من الماسونيين الأحرار إلى فيسبوك"، إن فكرة ترجمة الكتاب واتته فور الانتهاء من ترجمة كتابه السابق، الذي حمل عنوان "نهاية السياسة التمثيلية"، العام الماضي.

وأضاف نايل على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب: "يرى الكاتب نيل فيرجسون، أن الاحتجاجات الثورية تتم بناء على الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على الانتشار بشكل أفقي، على عكس ما تتكون الأنظمة الحاكمة من نظام هرمي تراتبي متسلسل، من أعلى القمة إلى أسفل النظام الهرمي".

وتابع نايل: "بدأت ترجمة الكتاب في 2018 وانتهت 2019، والمؤلف يلجأ إلى فكرة أن الشبكات حولنا طوال الوقت ولكننا لا نأخذ بالنا منها، ويرى أن الحراك التاريخي قديم، ويرصد الانتقال الحديث للأنظمة الشبكية الذي بدأ بتطوير نظام الطباعة بألمانيا منتصف القرن الـ15 وهو ما قوض الأنظمة الهرمية، سواء كان النظام الديني المتمثل في البابا أو النظام السياسي المتمثل في الملك، حيث تم سحبت الطباعة البساط من هذه الأنظمة، ومكنت مارتن لوثر كينج من القيام بثورة، من خلال تطوير ما يسمى بشبكات التكوير، بعد أن كانت حركة التنوير حكرا على النظامين الديني والسياسي، أصبحت تتم بعيدًا عن الأنظمة الهرمية المتمثلة في البابا والكنيسة أو الملك".

ولفت نايل إلى أن بعض المؤامرات التي كانت تقف وراء بعض الثورات العربية، التي اعتمدت على إطلاق الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أفقي وكأنها ساحة واسعة.