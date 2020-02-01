البابا تواضروس يستقبل وفدا من أساقفة الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية

كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأسقف جوريا أسقف ديڤا ونيافة الأسقف سباستيان أسقف سلاتينا وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، خلال زيارتهم لمصر.

أعرب قداسة البابا خلال اللقاء عن ترحيبه بضيوفه متمنيًا لهم زيارة مفرحة لمصر التي هي جزء من الأراضي المقدسة التي زارها السيد المسيح. وأضاف قداسته: الكنيسة القبطية تفتح قلبها من أجل هذه الزيارة العزيزة وتسعد بالتواصل مع كل كنائس العالم. كما طلب من الوفد الروماني نقل تحياته ومحبته لغبطة البطريرك دانيال، بطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية.

ومن جانبهم قدم الضيوف الشكر لقداسة البابا على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة في كل الأماكن التي زاروها معربين عن إعجابهم الشديد بالأديرة القبطية والتي شعروا فيها بالروحانية الكبيرة، مشيرين إلى أنها بحق منشأ الرهبنة في العالم. كما عبروا عن انبهارهم بكل الأماكن التي زاروها في مصر.

حضر اللقاء القس مينا تكلا كاهن كنيستنا القبطية في رومانيا.