وزير القوى العاملة يشارك جامعة الأقصر في زراعة شجرة داخل الحرم الجامعي

كتب يوسف عفيفي:

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، في زرع شجرة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "هنجملها".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعدد من عمداء الكليات.

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية لمحافظات أسوان، والأقصر، وقنا- وعقب توقيع بروتوكولي تعاون مع جامعة الأقصر في مجالي نشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية- بزرع شجرة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "حنجملها" ، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر ، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وعدد من عمداء الكليات، فضلا عدد من طلاب الجامعة سيستكملون زراعة الأشجار المثمرة علر نفس المساحة، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت علي مستوى الجمهورية .

وقال الوزير، إن المبادرة تهدف إلي تجميل الجامعة والمحافظة على الأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدا بدعم جامعة الأقصر للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

ومن جانبه، أكد محجوب رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على زراعة كافة الأماكن بالجامعة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.