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"قومي المرأة" يطلق "فيديوهات" توعوية بقضية العنف ضد المرأة من المنظور الإسلامي

11:06 ص الأحد 06 ديسمبر 2020
"قومي المرأة" يطلق "فيديوهات" توعوية بقضية العنف ضد المرأة من المنظور الإسلامي

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

أ ش أ

يطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم، فيديوهات توعويّة بقضية العنف ضد المرأة من المنظور الإسلامي، بالتعاون مع الداعية مصطفى حسني؛ وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

يأتي هذا في إطار فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري، ضمن أنشطة لجنة الشباب بالمجلس.

وتتضمن الفيديوهات تصحيحًا للموروثات الخاطئة والمتعلقة بصورة المرأة في الدين الإسلامي، وتوضيحًا للمفاهيم الخاصة بقضية العنف ضد المرأة في الإسلام، وقيمة المرأة في الإسلام، والتوعية بالخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة للإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف التي قد تتعرض لها المرأة والفتاة.

هذا المحتوى من

Asha
المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة فيديوهات توعوية مصطفى حسني

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