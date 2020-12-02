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ليس بينها القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت

07:13 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
ليس بينها القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار على مدار 72 ساعة مقبلة خلال أيام "الخميس، الجمعة، السبت".

وجاءت أماكن سقوط الأمطار وفق هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الخميس

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم".

الجمعة

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم".

السبت

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش".

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سقوط الأمطار الطقس السواحل الأرصاد

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