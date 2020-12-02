حدث في 8 ساعات: مد مهلة التصالح.. وإعلان أعلى 3 محافظات إصابة بكورونا

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية مهمة، حيث عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي وتم الموافقة على عدد من القرارات أبرزها مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وإعلان الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مصر على مدار الساعات الماضية على النحو التالي: