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حدث في 8 ساعات: مد مهلة التصالح.. وإعلان أعلى 3 محافظات إصابة بكورونا

06:13 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
حدث في 8 ساعات: مد مهلة التصالح.. وإعلان أعلى 3 محافظات إصابة بكورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية مهمة، حيث عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي وتم الموافقة على عدد من القرارات أبرزها مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وإعلان الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مصر على مدار الساعات الماضية على النحو التالي:

التصالح في مخالفات البناء الطقس الأرصاد محافظة القاهرة

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