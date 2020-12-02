وزير الإعلام: توسيع نطاق منصة "شكوتك" لتضم كافة شكاوى المرأة

كتب- مصراوي:

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الاتفاق مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتطوير منصة شكوتك، خلال المرحلة القادمة.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي، رغبتها في أن تشمل المنصة كافة الشكاوى الخاصة بالمرأة، وألا تقتصر على قضايا العنف ضد المرأة فقط.

كانت المنصة قد تم إطلاقها منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، واختصت بالإبلاغ عن أي قضايا عنف ضد المرأة بشكل غير معلن، وقرر الوزير توسيع نطاق الشكاوى مع استمرار تحويلها دون إعلان للمجلس القومي للمرأة لاتخاذ اللازم بشأنها.