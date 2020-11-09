حدث ليلاً| 239 إصابة بكورونا ونتائج أولية لانتخابات النواب و"خبر سار " من وزير التعليم

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى اليوم.

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"سنتتبع من يسيء للنبي جنائيًا".. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير خارجية فرنسا

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد بمشيخة الأزهر، جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والوفد المرافق له.

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حصر عددي| بعد فرز 37 لجنة بميت غمر.. مرتضي منصور متأخر حتى الآن في اللحاق بالإعادة

أظهر الحصر العددي لفرز 37 لجنة فرعية بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، هبوط أسهم المرشح مرتضي أحمد منصور في اللحاق بجولة الإعادة بين المرشحين.

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وزير التعليم يعلن "خبراً ساراً" لأولاء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان "est"

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خبراً ساراً لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان "est" المؤهل للجامعات المصرية.

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فيروس شيطاني.. مدير مكتب دراسات المناعة يكشف موعد الإعلان عن لقاح كورونا

كشف طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، تفاصيل جديدة عن لقاحات فيروس كورونا، وموعد الإعلان عن طرح هذه اللقاحات.

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حصر أولي.. نتائج الدائرة الثانية بانتخابات مجلس النواب في بورسعيد

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الثانية (المناخ - الزهور - الجنوب - غرب) بانتخابات مجلس النواب 2020.

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إعادة بين داوود وبصل ورخا وأبو هندية في الدائرة الأولى بدمياط

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بدمياط، من فرز الأصوات، وأعلنت إجراء جولة الإعادة بين ضياء داوود، الذي حصد نحو 41800 صوت، وأيمن رخا 21 ألف صوت، وضياء بصل 19 ألف صوت، وياسر أبو هندية بواقع 14 ألف صوت.

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محمد أبو حامد يعلن خسارته في انتخابات مجلس النواب

أعلن المرشح محمد أبو حامد، خسارته في انتخابات مجلس النواب في دائرة عابدين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك".

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لميس الحديدي: "كل واحد ياخد باله من نفسه.. إصابات كورونا هتزيد"

عقبت الإعلامية لميس الحديدي على مؤتمر وزيرة الصحة الذي أطلقت فيه تحذيرات الموجهة الثانية من كورونا.

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انتخابات النواب.. انتهاء التصويت في آخر أيام المرحلة الثانية بـ 13 محافظة

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

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ما هي سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية؟.. عمرو موسى يوضح

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، سيُحدث تغييرات جذرية في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة.

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فرنسا.. اليساري المتطرف ميلونشون يعتزم الترشح للرئاسة عام 2022

قال جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف المعارض في فرنسا يوم الأحد، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة في عام 2022 إذا حصلت عريضة ترشيحه عبر الانترنت على دعم 150 ألف شخص.

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العاهل السعودي وولي العهد يهنئان بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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كيف انهار دونالد ترامب وخسر الانتخابات الرئاسية؟

كل الأشياء التي جعلت رجل الأعمال والملياردير الأمريكي دونالد ترامب في الماضي رئيسًا، انهارت الآن فوق رأسه، فلم تعد أكاذيبه وتباهيه بالعظمة وإدارته الكارثية والعمل على الاستدراج العرقي والسعي خلف الهيمنة، تصلح لحكم الولايات المتحدة.

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