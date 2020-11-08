تنسيقية شباب الأحزاب: تعاون كبير بين الشرطة والمواطنين في ثاني أيام انتخابات النواب

(مصراوي):

قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية رصدت مخالفات لخرق الصمت الانتخابي خلال العملية الانتخابية، مناشدة جميع المرشحين بالالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستحاقات المقبلة.

وأضاف عبدالعزيز خلال المؤتمر الختامي للتنسيقية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020، أن الجميع التزم بالإجراءات الوقائية داخل اللجان الانتخابية، ورصدنا حالة من التعاون الكبير بين قوات الشرطة والجيش والمواطنين.

وجاء في البيان الختامي لغرفة عمليات التنسقية، أن الانتخابات أجريت وسط رصد غرفة عمليات بنسبة التصويت في اليوم الأول، والتي وصلت إلى 14% وارتفعت في اليوم الثاني عن الأول.

وأوضحت أن تصويت السيدات كان متصدر المشهد، فضلًا عن عملية التأمين للعملية الانتخابي والتي كانت بدرجة عالية، مشيدة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي قامت بدور فاعل وأيضًا وزراة الخارجية خلال عملية التصويت مع المصريين بالخارج.

وقالت أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمسئولة عن المركز الإعلامي للتنسيقية، إن المركز استطاع إدارة حملات المرشحين بطرق مبتكرة للغاية، لافتة إلى أنه للمرة الأولى استطاع مرشحو التنسيقية عمل جولة انتخابية لحلايب وشلاتين ولعدد من الأماكن النائية على مستوى الجمهورية.