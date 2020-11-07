بدء احتفالية السياحة والآثار لتكريم زاهي حواس عن مجمل أعماله (صور)

(مصراوي):

بدأت احتفالية وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، لتكريم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين، في متحف التحرير.

ويتضمن الحفل تكريم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة "براج" التشيكية، بتقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بحواس خلال رحلتهم المهنية في مصر.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من السفراء والمثقفين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، الدكتور مصطفى الفقي، رجل الأعمال محمد ابوالعينين، السفير السعودي بالقاهرة، الدكتورة ميرفت التلاوي، الفنان حسن الرداد، الفنان كمال أبورية، وغيرهم.