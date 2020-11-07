حسين زين بعد الإدلاء بصوته: نقوم بدورنا وواجبنا الوطني بتغطية إعلامية مهنية وحيادية

كتب- مصراوي:

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصرنا الحبيبة والتي تعيش عصر حرية وديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب زين، تنقل إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام صورة حيه مباشرة لكافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها لتوافد الناخبين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

جاء ذلك صباح اليوم خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسه الشروق للغات بالمعادي

وأضاف حسين زين أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني، حيث تم تسخير كافة الامكانيات الفنية والهندسية من سيارات البث المباشر والكاميرات لقيام كافة أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة ونقل صورة حقيقة بمصداقية ومهنية وحيادية ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية ملتزمة بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب فى مرحلتيها الأولى والثانية.

وقال حسين زين إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام قدمت تغطية إعلامية مهنية متميزة عبر شبكة مراسليها فى الخارج وفى محافظات مصر خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وقدمت الفترات والتقارير الإخبارية التى غطت تفاصيل تلك المرحلة وكثفت التنويهات لتعريف المواطنين وتحفيزهم للمشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابي، ويستمر هذا الدور بنفس القوة فى المرحلة الثانية للانتخابات.

وأشار زين إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات من مبنى الوطنية للإعلام العريق وهو الأمر الذي نسعد ونفخر به، حيث تم توفير كافة الإمكانيات لانعقاد المؤتمر الصحفي العالمي للوطنية للانتخابات.