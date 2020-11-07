"WNA" تعلن انضمام هيئة المحطات النووية المصرية إلى عضويتها

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الرابطة النووية العالمية (WNA)، انضمام هيئة المحطات النووية بمصر إلى عضويتها حديثًا.

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهيئة أعطت كامل عنايتها نحو تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمشروع النووي بالضبعة.

وأضاف الوكيل، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بمهمة (الإنير)؛ بمعني أنها قامت بالمهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر.

وقال رئيس هيئة المحطات النووية إن فريقًا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختتم مهمة رسمية بمصر استغرقت 11 يومًا، بدأت منذ أكتوبر 2019، بهدف مراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية.

وأشار الوكيل إلى أن فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية أكد أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادًا لمرحلة إنشاء المحطة النووية.

تعتبر الرابطة النووية العالمية منظمة دولية تعزز الطاقة النووية وتدعم الشركات التي تعمل في مجال الصناعة النووية العالمية.

تم تأسيس الرابطة النووية العالمية في عام 2001 على أن تكون بديلًا لمعهد اليورانيوم الذي تأسس في عام 1975.