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الصحة لأولياء الأمور: لا ترسلوا أبناءكم إلى المدارس في 3 حالات

12:54 م السبت 07 نوفمبر 2020
الصحة لأولياء الأمور: لا ترسلوا أبناءكم إلى المدارس في 3 حالات

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء العملية الدراسية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم السبت، إنه في حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل، أو ارتفاع بدرجة الحرارة، أو مخالطة الطفل لحالة كورونا مؤكدة، ينبغي عدم إرساله للمدرسة.

وشددت على ضرورة أن يتأكد ولي الأمر من أن الطالب يغسل يديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل، وعدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوق بها.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن يعطي ولي الأمر الطعام والشراب الخاص بالطالب ويكون مغلفًا بطريقة صحية، مع توصية الأبناء بتناول طعامهم الخاص وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

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فيروس كورونا وزارة الصحة كوفيد 19 المدارس

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