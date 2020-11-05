نائب رئيس حزب الوفد يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية للنواب

مصراوي

دعا الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، جموع المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب ٢٠٢٠، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين.

وأشار الهضيبي، في بيان له، أن مشاركة كل مصري في هذه الاستحقاقات يمثل انتصارا للحقوق الدستورية المكفولة للمصريين، وتعبيرا عن الوعي والإرادة الكاملة لديهم للنزول للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لمن يستحق ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم الفترة المقبلة ويكون خير ممثل لهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن نواب برلمان ٢٠٢٠ ملقى على كاهلهم مهمة مواجهة تحديات التنمية لدعم بناء وطن حديث معاصر يكون في مصاف الدول المتقدمة، برؤى تشريعية جديدة قادرة على دعم خطوات التنمية واستكمال المسار السياسي في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزب الوفد دفع بعدد من المرشحين الفرديين يتمتعون بالكفاءة العالية للقيام بمهام التشريع في مصر، وثقة فيهم وإيمانًا بهم أنهم أصحاب فكر مستنير وعقول ناضجة نافعة للوطن، وصوت حق معبر عن أحلام وآمال المواطنين في معركة شرسة وأجواء انتخابية صعبة.