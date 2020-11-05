بالصور.. تفاصيل تدشين البابا تواضروس لكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بشبرا
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كتب- مصراوي:
بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني خدمة القداس الإلهي كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابادبلو بشبرا، وذلك عقب انتهاء صلوات تدشين مذابح الكنيسة ومعموديتها وأيقوناتها.
تم تدشين ست مذابح، ثلاثة في الكنيسة الرئيسية وثلاثة آخرين بكنيسة تعلوها.
وتم تدشين المعمودية وأيقونات حضن الآب بالهياكل الست والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونستاز).
شارك في صلوات التدشين والقداس عدد من أحبار الكنيسة وكهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها، وعدد محدود من الشعب، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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