تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد برنامج "مودرن سبورت" المذاع عبر قناة "مودرن إم تي أي"، ويقدمه الإعلامي هاني حتحوت.

وأكد النادي الأهلي، في شكواه، أن ما ورد على لسان مقدم البرنامج تضمن مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.