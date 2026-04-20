إعلان

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الأهلي ضد "مودرن سبورت"

كتب : محمد سامي

01:36 م 20/04/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد برنامج "مودرن سبورت" المذاع عبر قناة "مودرن إم تي أي"، ويقدمه الإعلامي هاني حتحوت.

وأكد النادي الأهلي، في شكواه، أن ما ورد على لسان مقدم البرنامج تضمن مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للإعلام النادي الأهلي مودرن سبورت هاني حتحوت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 خطوات لرفع تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
حوادث وقضايا

4 خطوات لرفع تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
وقعت فجأة في الشيفت.. وفاة ممرضة شابة بمستشفى بركة السبع بالمنوفية
أخبار المحافظات

وقعت فجأة في الشيفت.. وفاة ممرضة شابة بمستشفى بركة السبع بالمنوفية
كليتيك في خطر.. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمرك بصمت
نصائح طبية

كليتيك في خطر.. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمرك بصمت
الحكومة تُؤجل تنفيذ 20 طريقا وتبطئ مشروعات لتوفير الطاقة
أخبار مصر

الحكومة تُؤجل تنفيذ 20 طريقا وتبطئ مشروعات لتوفير الطاقة
إعلامي: إمام عاشور اتخذ قرارا نهائيا ووكيله يتحرك
رياضة محلية

إعلامي: إمام عاشور اتخذ قرارا نهائيا ووكيله يتحرك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)