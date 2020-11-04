يومان على القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة
كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال الفترة من الخميس 5 نوفمبر إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.
ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" على النحو التالي:
الخميس
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على بعض المناطق.
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
الجمعة
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على بعض المناطق.
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
السبت
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
الأحد:
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
الاثنين
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.
الثلاثاء
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة
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