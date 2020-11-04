يومان على القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة



كتب- يوسف عفيفي:



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال الفترة من الخميس 5 نوفمبر إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.



ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" على النحو التالي:



الخميس

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.



الجمعة

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.



السبت

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.



الأحد:

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.



الاثنين

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.



الثلاثاء

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة