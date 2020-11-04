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يومان على القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة

09:17 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
يومان على القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة

أرشيفية


كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال الفترة من الخميس 5 نوفمبر إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.

ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" على النحو التالي:

الخميس
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على بعض المناطق.
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

الجمعة
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على بعض المناطق.
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

السبت
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

الأحد:
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

الاثنين
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

الثلاثاء
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة

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