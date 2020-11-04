أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد من نيجيريا سبل التعاون العلمي والتعليمي والدعوي

كتب- محمود مصطفى:

بحث الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مع وفد من دولة نيجيريا يضم البروفيسور بابا غنا عمارة زولم حاكم ولاية برنو، والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك وتلبية احتياجات الجانب النيجيري في مجال البعوث والوافدين.

وعرض الأمين العام، وفق بيان اليوم، صورة إجمالية للوفد عن دور مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو التوعية المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية والجهود الدعوية لتلبية احتياجات الناس اليومية.

كما عرض عياد، خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وخاصة الطلاب الأفارقة وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، وما تقوم به أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم للأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدين على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

وطالب الوفد على هامش اللقاء بزيادة عدد المبعوثين، وزيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف بما يعود بالنفع على غيرهم بعد عودتهم إلى بلادهم.​