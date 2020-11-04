الأربعاء المقبل.. جامعة الأزهر تنظم معرضا للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب

كتب- محمود مصطفى:

تنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب معرضاً للكتاب الأربعاء المقبل بمقر المكتبة المركزية للجامعة.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجامعة تحرص على تنظيم هذا المعرض السنوي لتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين.

وأشار المحرصاوي، إلى أن فعاليات المعرض ستبدأ من 11 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب لتعاونهم المثمر في إقامة هذا المعرض.​