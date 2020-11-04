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أمطار ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال 72 ساعة

02:15 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
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كتب يوسف عفيفي:
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين.

وأوضحت شاكر لمصراوي، أن يومي الخميس والجمعة، يشهدان استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري والقاهرة بنسبة 30%، على أن تستمر أن هذه الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار ظهور الشبورة المائية طول الفترة المقبلة في الصباح الباكر.

وعن حدوث ظاهرة غريبة خلال الأيام المقبلة، أوضحت شاكر، قائلة: "لا طبعا مفيش أي حد يقدر يرصد ظواهر على المدى البعيد، لأن التنبؤ بيكون لمدة 6 أيام وحتى الآن الأمطار العادية المعتاد عليها في فصل الخريف.

وأشارت إلى أن غدا الخميس، يشهد نشاط رياح على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ونصحت المواطنيين، بمتابعة النشرات الجوية يوميا نظرا للتغيرات فصل الخريف السريعة، وارتداء الملابس الخريفية وخاصة الأطفال أثناء الذهاب للمدارس، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية أو سقوط الأمطار.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الظواهر الجوية الأمطار

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