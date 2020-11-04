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رئيس جهاز "دمياط الجديدة": بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني

11:20 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
رئيس جهاز "دمياط الجديدة": بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني

مدينة دمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (13م٢: 36,58م٢) أسفل عمارات المجاورة(27) بالحى الخامس، والمجاورة الرابعة بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمزاد العلني.

وأضاف "رجب"، أن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 25 و 67 ألف جنيه، مشيراً إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير.

ولفت رئيس الجهاز إلى تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها لتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وكذا زيادة فرص الاستثمار والعمل بها، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى توفير الخدمات المختلفة للسكان.

مزاد المحال التجارية دمياط الجديدة محمد رجب

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