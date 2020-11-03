أمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهاراً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.

كما يسود طقس لطيف نهارًا على السواحل الغربية، معتدل نهارًا على السواحل الشرقية، ومعتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة، بارد ليلا على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوبه.

وبالنسبة للأمطار: يتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

الإسكندرية 24 21

وادي النطرون 25 20

طنطا 24 19

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 25 17

السلوم 24 18

سيوة 24 13

بورسعيد 26 21

دمياط 25 20

الزقازيق 26 19

المنصورة 25 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 26 19

العريش 25 20

رفح 24 20

راس سدر 26 19

نخل 24 14

نويبع 26 23

طابا 24 23

كاترين 18 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 28 23

مرسى علم 28 23

الفيوم 26 18

بني سويف 26 18

المنيا 26 18

أسيوط 26 19

سوهاج 27 19

قنا 28 20

الأقصر 29 20

أسوان 29 21

إدفو 29 21

أبو سمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 24

أبورماد 29 25

حلايب 28 26

رأس حدربة 29 24