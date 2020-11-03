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"الإنتاج الحربي" تتفاوض مع "الصحة" للحصول على ترخيص تصنيع أجهزة قياس ضغط الدم

03:49 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
"الإنتاج الحربي" تتفاوض مع "الصحة" للحصول على ترخيص تصنيع أجهزة قياس ضغط الدم

أجهزة قياس ضغط الدم

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، إن وزارته تتفاوض مع وزارة الصحة للحصول على ترخيص تصنيع أجهزة قياس ضغط الدم.

واستعرض عبد المجيد، خلال كلمته في حفل عيد الإنتاج الحربى السادس والستين (ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى)، اليوم الثلاثاء، دور الهيئة القومية للإنتاج الحربى و(17) شركة تابعة وشركة للإنشاءات والمشروعات والاستشارات الهندسية، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، ومركز نظم للمعلومات والحواسب في التصنيع العسكري والمدني والعمل لخدمة المشروعات التنموية للدولة.

وكشف نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب أيضًا عن أهم الإنجازات المحققة لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ من مشروعات تنموية وتطوير خطوط إنتاج وافتتاح خطوط إنتاج جديدة، وأهم بروتوكولات التعاون التي تمت مع الجهات المختلفة في ضوء التكامل والتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة والشركات العالمية؛ من أجل نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق المصرية، وصولًا للتصدير إلى الدول الإفريقية والعربية.

أجهزة قياس ضغط الدم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وزارة الصحة

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