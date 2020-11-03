وزير السياحة يستقبل سفيري دولتي المجر وأوزبكستان بالقاهرة

كتب يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على التواصل المستمر مع سفراء الدول المختلفة في مصر لتعزيز سبل التعاون السياحي والأثري مع هذه الدول.

ورحب "العناني"، بالسفير، مقدما له خالص التهنئة على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وتاقش الوزير، والسفير خلال اللقاء سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.

وأشار الوزير، إلى تجربة مصر الناجحة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، لافتا إلى أن دولة المجر كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة السياحية.

وفى سياق متصل، استقبل الوزير السفير ايبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزبكستان، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.

وناقشا الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترميم وتوثيق الآثار وخاصة المخطوطات والعمل علي تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان الي مصر.

ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير على التعاون المثمر والفعّال وخاصة على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير في مجال السياحة والآثار.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير للسفير النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.​