وزير السياحة يستقبل سفيري دولتي المجر وأوزبكستان بالقاهرة

وزير السياحة يستقبل سفيري دولتي المجر وأوزبكستان بالقاهرة
كتب يوسف عفيفي:
استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على التواصل المستمر مع سفراء الدول المختلفة في مصر لتعزيز سبل التعاون السياحي والأثري مع هذه الدول.
ورحب "العناني"، بالسفير، مقدما له خالص التهنئة على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وتاقش الوزير، والسفير خلال اللقاء سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.
وأشار الوزير، إلى تجربة مصر الناجحة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، لافتا إلى أن دولة المجر كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة السياحية.
وفى سياق متصل، استقبل الوزير السفير ايبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزبكستان، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.
وناقشا الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترميم وتوثيق الآثار وخاصة المخطوطات والعمل علي تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان الي مصر.
ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير على التعاون المثمر والفعّال وخاصة على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير في مجال السياحة والآثار.
وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير للسفير النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان