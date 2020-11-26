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قرينة الرئيس عن مسلسل الاختيار: "عشت أحداثه بكل تطوراتها"

10:26 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قرينة الرئيس عن مسلسل الاختيار: "عشت أحداثه بكل تطوراتها"

انتصار السيسي

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفنانة أم كلثوم لها أغاني عظيمة، حين سماعها تذكرنا بتجمعات الأسرة.

وتابعت خلال لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس،: "تقريبًا بنتفرج على حاجات كتير جدًا في التلفزيون، لما بنكون كلنا مع بعض بنتفرج، لما يكون فيه فيلم حلو نتجمع كلنا ونتفرج، ساعات تتفرجي على حاجة تأثر فيكي زي ليالي الحلمية، بنبقى عايزين نتجمع ونتفرج زي ما حصل في مسلسل الاختيار، رغم إن أحداث المسلسل دي قد أكون عشتها كلها بكل تطوراتها، لكن تشوفيها مسلسل ليها طعم تاني".

وأوضحت: "أغاني أم كلثوم كلها عظيمة، وبعدين هتلاقي الأغاني كلها بتفكرك وانتي بتتجمعي مع الأسرة الكبيرة، بمجرد ما تبتدي أغانيها الساعة 5 بفتكر قعدتي مع إخواتي في البلكونة ونجيب اللب ونقعد نسمع.. كل الذكريات دي جميلة".

وتابعت: "حتى المقرئين إنتي عارفة مين شغال كل يوم الصبح، ومين اللي بتحبي تسمعيه وقت المغرب، بحب اسمع الطبلاوي والحصري والمنشاوي ومصطفى إسماعيل، بحب آذان الحصري، وقناة مصر قرآن كريم جميلة فيها كل الأصوات الحلوة اللي بنحب نسمعها".

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