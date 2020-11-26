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جهاز مدينة الشروق يشن حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمدينة

01:07 م الخميس 26 نوفمبر 2020
جهاز مدينة الشروق يشن حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمدينة

رفع الإشغالات

كتب- محمد عبدالناصر:

شن جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال وأمام المجمعات التجارية والباعة الجائلين، وذلك بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير والإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز المهندس عبدالرؤوف الغيطي، في تصريح، اليوم الخميس، أن الحملة استهدفت رفع إشغالات 6 مجمعات تجارية بمراكز خدمات الحيين (الثاني والتاسع)، حيث تم رفع الإشغالات المتواجدة أمام وحول المحال والتحفظ عليها وتحرير محاضر المخالفات اللازمة، مضيفاً أن الحملة شملت التعامل مع أي مظهر عشوائي سواء باعة جائلين أو (تروسيكلات) خاصة بالنباشين ومصادرة المضبوطات.

وأكد الغيطي، استمرار شن الحملات الصباحية والمسائية، وحرص جهاز المدينة على إزالة كافة أوجه القبح والعشوائية، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق. ​

رفع الإشغالات مدينة الشروق الباعة الجائلين

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