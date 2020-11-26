أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تعرف على موعد مباراة "نهائي القرن الأفريقي" والقنوات الناقلة والمعلقين

12:26 م الخميس 26 نوفمبر 2020
تعرف على موعد مباراة "نهائي القرن الأفريقي" والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أفريقيا

كتب- مصراوي:

تنطلق في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الزمالك والأهلي والمعروفة بـ "نهائي القرن"، على أرض ملعب استاد القاهرة.

وتعتبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المالك الحصري لحقوق البث الفضائى لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقررت القناة بث المباراة عبر beiN Sports HD7 الفضائية، وأن يتولى التعليق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

وقالت قناة "تايم سبورتس" إنها ستقوم ببث مباراة الأهلي والزمالك عبر التردد الأرضي باعتبار أن من حقها بث المباراة داخل حدود مصر فقط، على أن يعلق على المباراة خلالها الإعلامي مدحت شلبي ويعاونه في التعليق الناقد الرياضي حسن المستكاوي للتحليل أولا بأول.

فيما يعلق على المباراة على إذاعة الشباب والرياضة مؤمن عبدالغفار، كما يعلق محمد الشاذلي على إذاعة أون سبورت إف إم.

دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك النادي الأهلي

الخبر التالى:

التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية بمركز سقارة الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصل القاهرة بعد قليل.. الأرصاد تكشف شدة الأمطار خلال الساعات القادمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا