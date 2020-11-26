وصول أولى رحلات "أيركايرو" من أوزبكستان لمطار شرم الشيخ "صور"

كتب- محمد عبيد:



استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، رحلة شركة "أيركايرو" القادمة من أوزبكستان وعلى متنها ١٦٠ سائحًا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة جوية أسبوعيًا من أوزبكستان إلى مدينة شرم الشيخ حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي.



وقال حسين الشريف رئيس شركة "أير كايرو"، إن هذا التشغيل يأتي ضمن خطة الشركة لتسيير 4 رحلات أسبوعيًا بين شرم الشيخ والقاهرة وطشقند، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل بالإضافة إلى رحلة بين شرم الشيخ وسمرقند اعتبارًا من ديسمبر المقبل.



وأشار "الشريف"، إلى توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بضرورة فتح أسواق جديدة في منطقة وسط آسيا وأفريقيا لتنويع مصادر حركة الركاب عبر المطارات المصرية، والاستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الاستفادة من موقع المطارات المصرية المتميز بين القارات الثلاث، وشبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية والعالمية العاملة منها بما يضيف شرائح سوقية، وحركة سفر جديدة إلى تلك المتعارف عليها بما يساهم في تنمية موارد الدولة المصرية.