متوسطة على القاهرة.. ننشر خريطة أماكن سقوط الأمطار الخميس
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار خلال اليوم الخميس على مختلف المناطق بالجمهورية.
الخميس
السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد – بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح والسلوم).
الوجه البحري ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية - السويس).
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.
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