المحافظ: لا دراسة غدا بالقاهرة
08:48 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدا الخميس.
يأتي ذلك بسبب موجة الأمطار الشديدة التي تتعرض لها العاصمة، وفي إطار الحرص على حياة المواطنين.
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