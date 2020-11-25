المحافظ: لا دراسة غدا بالقاهرة

بعد تعدد طرح المشروعات.. دليلك للحصول على شقة من وزارة الإسكان (أسعار

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدا الخميس.

يأتي ذلك بسبب موجة الأمطار الشديدة التي تتعرض لها العاصمة، وفي إطار الحرص على حياة المواطنين.