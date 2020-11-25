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المحافظ: لا دراسة غدا بالقاهرة

08:48 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدا الخميس.

يأتي ذلك بسبب موجة الأمطار الشديدة التي تتعرض لها العاصمة، وفي إطار الحرص على حياة المواطنين.

تعطيل الدراسة الطقس الأمطار محافظ القاهرة

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