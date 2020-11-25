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جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي.. غدا

04:13 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي.. غدا

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية


تستضيف جامعة حلوان، مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا" غدا الخميس، بحرم الجامعة بحلوان.

وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفي الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة

وكانت قد استضافت جامعة حلوان خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جامعة حلوان مصطفى الفقي مكتبة الاسكندرية

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