السبت.. مصر للطيران تسير خط مباشر بين بودابست والغردقة
كتب - محمد عبيد
أعلنت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار، بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر تحت مظلة وزارة الطيران المدني وفي ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران على دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأوضح بيان للشركة أنه من المخطط أن تسير مصر للطيران الرحلة بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعدا.
يذكر أن مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.
الخبر التالى:متحف الحضارة يستقبل تمثال الملك مرنبتاح والمعبودة حتحور
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113027
عدد المصابين
-
101881
عدد المتعافين
-
6548
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان